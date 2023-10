Stadt verbietet nicht angemeldete pro-palästinensische Demos

In Lübeck sind vom 21. Oktober an alle nicht angemeldeten pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Das gelte zunächst bis zum 25. Oktober, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Lübeck dulde keinerlei Antisemitismus, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) zur Begründung laut Mitteilung.

Vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in anderen deutschen Städten und der Lage im Nahen Osten sei nicht auszuschließen, dass nicht angezeigte pro-palästinensische Versammlungen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Lübeck gefährden könnten, so Lindenau. Der Schutz vor Übergriffen auf alle hier lebenden Menschen und auf die Einsatzkräfte von Polizei und kommunalen Ordnungsbehörden muss gewährleistet werden.