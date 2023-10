Stadt und Land erinnern an blutigen Messerangriff in Dresden

Mehr zum Thema

Bewölkter Himmel und Temperaturen bis 28 Grad in Sachsen Ein Wechsel aus Sonnenschein und Wolken bestimmt das Wetter zum Start der Woche. Der Montag beginne zunächst heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab dem Nachmittag ziehen dichte Wolken am Himmel auf. Regen wird nicht erwartet - bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es wechselnd bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad.

Zahl der Keltereien in Sachsen rückläufig Die Zahl der Keltereien in Sachsen ist in den vergangenen Jahren gesunken. Hauptursachen dafür seien fehlende Nachfolger und anhaltend hohe Energiekosten, sagt Andreas Mehlhorn, Vorsitzender des Fruchtsaftverbandes Sachsen, der auch Geschäftsführer der Fruchtsaftkelterei Mehlhorn in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) ist.