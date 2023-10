Mitten in den Sommerferien trudelt die niederschmetternde Nachricht ins Haus der Familie Severin-Frank in Westerkappeln (NRW) ein. Zwei Jahre lang konnten Kiano und Pepe mit dem Taxi zu ihrem Gymnasium nach Tecklenburg fahren – die Stadt zahlte. Mit Beginn der 7. Klasse sollte sich das aber ändern, obwohl Gewohntes so wichtig für die beiden Autisten ist. Der Antrag für den Fahrtkostenzuschuss wurde abgelehnt. Die Begründung: Familie Severin-Falk und ihre Zwillige würden die „rechtlichen Voraussetzungen“ für eine Übernahme der Taxikosten nicht erfüllen und hätten sie auch nie erfüllt. „Aus diesem Grund war die Stadt Tecklenburg gehalten, eine entsprechende Kostenübernahme im Schuljahr 2023/2024 nicht mehr zu gewähren“, erklärt die Stadt Tecklenburg RTL in einem schriftlichen Statement. Aufgefallen sei dies aber erst bei der Bearbeitung des letzten Antrags.

„Dass die Eltern die Erstattung von ‘Taxikosten’ verlangen können, ist nach den gesetzlichen Regelungen der absolute Ausnahmefall“, heißt es in dem Statement, das RTL vorliegt, weiter. Deshalb sollen Pepe und Kiano statt mit dem Taxi jetzt mit dem Bus zur Schule fahren – obwohl fünf Bescheinigungen vorliegen, dass die Brüder genau das nicht alleine können.