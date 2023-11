Stadt Leipzig hilft Wohnungslosen bei Kälte

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall mit Gefahrgut-Laster: Vollsperrung auf A4 Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitag ein Mensch gestorben. Die Person habe in einem der an dem Unfall beteiligten Laster gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Unfall war die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen in beide Richtungen voll gesperrt.

Erstes Urteil nach Juwelendiebstahl rechtskräftig Ein erstes Urteil nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünem Gewölbe in Dresden ist rechtskräftig. Ein 24-Jähriger habe sein Urteil akzeptiert und die Revision zurückgenommen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Dresden am Freitag. Zuvor hatte die Sächsische Zeitung berichtet.