Stadt Frankfurt verbietet anti-israelische Demonstration

Mehr zum Thema

Wohnung in Mehrfamilienhaus nach Explosion unbewohnbar In einer Wohnung in Marburg ist es zu einer Explosion gekommen. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass ein 39 Jahre alter Bewohner leicht verletzt wurde. Seine gleichaltrige Ehefrau blieb unverletzt. In der nun unbewohnbaren Wohnung im zweiten Stockwerk stürzte eine Wand ein.

U21-Nationalmannschaft: Nachnominierter Riedel fällt aus Der U21-Innenverteidiger Clemens Riedel fällt für das EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien aus und reist nicht mit der Nationalmannschaft nach Sofia. Clemens Riedel ist angeschlagen und fällt für unser EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Bulgarien aus, hieß es auf dem offiziellen X-Account (vormals Twitter) des DFB-Junioren-Teams am Mittwoch. Die Partie findet am Freitag um 18.15 Uhr statt (ProSieben MAXX).