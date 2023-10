Stadt erwartet fristgerechte Fertigstellung des Elbtowers

Mehr zum Thema

Hafensicherheitsgipfel: „Allianz Sicherer Hafen Hamburg“ Angesichts steigender Drogenimporte über den Hamburger Hafen wollen Sicherheitsbehörden und die Hafenwirtschaft den Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität über eine neue Allianz Sicherer Hafen Hamburg stärken. Im Anschluss an den ersten Hamburger Hafensicherheitsgipfel in der Hansestadt mit allen relevanten Behörden und Einrichtungen erklärte Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag: Wir haben uns heute auf den Weg gemacht, unseren Hafen wirksamer gegen die Organisierte Kriminalität zu schützen und dem internationalen Rauschgifthandel noch wirksamer und schlagkräftiger entgegenzutreten.

HSV-Profi Ludovit Reis an der Schulter operiert Fußball-Profi Ludovit Reis vom Zweitligisten Hamburger SV hat sich am Montag der geplanten Operation an der linken Schulter unterzogen. Wie der Club mitteilte, ist der Eingriff bei dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler erfolgreich verlaufen. Reis hatte sich die Verletzung beim vergangenen Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:0) zugezogen. Die Schulter war bereits im Sommer betroffen. Über die Ausfalldauer des Niederländers machte der HSV keine Angaben.