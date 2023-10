Stadt Dresden präsentiert Pläne für Bundesgartenschau 2033

Mehr zum Thema

200 Einzelhandels-Beschäftigte bei Demo zu Tarifkonflikt Im Tarifkonflikt des Einzelhandels in Sachsen haben am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 200 Beschäftigte vor einer Kauflandfiliale in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) demonstriert. Aufgerufen waren Beschäftigte von Kaufland, H&M, Netto, Aldi und Primark aus den Regionen Leipzig-Nordsachsen und Chemnitz-Zwickau, wie die Gewerkschaft Verdi weiter mitteilte.

Auch Liverpool an Ex-Leipziger Eberl interessiert München galt bisher als die nächste Station von Max Eberl. Oder geht es doch auf die Insel in die Premier League?