Stadt Dresden: Cyberangriff abgewehrt

Mehr zum Thema

Busunglück in Venedig: Verletzte Brüder nach Leipzig verlegt Nach dem schweren Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern sind zwei verletzte Brüder in eine Klinik nach Leipzig verlegt worden. Die 4 und 13 Jahre alten Jungen seien am Donnerstag nach Deutschland gebracht worden, teilten die italienischen Behörden mit.

Betrunkener zündet in Döbeln Wiese mit Feuerzeug an Ein Betrunkener hat in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) eine Wiese mit einem Feuerzeug angezündet. Ein Zeuge beobachtete den 59-Jährigen am Mittwochabend dabei, wie er offensichtlich an verschiedenen Stellen versuchte, die Wiese beziehungsweise das dortige Buschwerk in Brand zu setzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als es dem Mann dann gelungen war, das Feuer zu legen, schritt der Zeuge ein.