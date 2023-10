Stadt Bonn verschenkt Obstbäume an Gartenbesitzer

Mehr zum Thema

Dachstuhlbrand in Fachwerkhaus: Großeinsatz der Feuerwehr Ein Dachstuhlbrand in einem 400 Jahre alten Fachwerkhaus hat im Essener Stadtteil Kettwig für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer am frühen Sonntagmorgen, teilte die Feuerwehr Essen mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner das Mehrfamilienhaus demnach bereits verlassen. Eine Bewohnerin eines rückwärtigen Anbaus sei von der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt worden. Verletzt worden sei niemand.

Kirchenkritik: Figur darf nicht zu Demo vor Vatikan Missbrauchsbetroffene und andere Aktivisten haben nicht wie geplant mit einer ironisch-kritischen Figur des Düsseldorfer Karnevalswagenbauers Jacques Tilly vor dem Vatikan protestieren können. Die Polizei habe schon vor der Demo generell untersagt, damit in die Stadt zu fahren, sagte Ricarda Hinz von der Giordano-Bruno-Stiftung und Ehefrau des Künstlers, die den Wagen mit nach Italien gebracht hatte, am Sonntag in Rom.