Staatstheater Schwerin nach Qualmentwicklung evakuiert

Weil sich am Staatstheater Schwerin Qualm entwickelt hat, sind am Freitagabend rund 500 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Der Grund für den Qualm war ein Brand in einem Schacht am Seiteneingang des Theaters, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Durch die in dem Schacht angebrachte Be-/Entlüftung sei der Rauch ins Innere des Gebäudes gelangt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Als die Meldung über den Zwischenfall einging, fand laut Polizei im Großen Haus gerade die Aufführung der Oper Carmen statt. Die Menschen, die das Gebäude verlassen mussten, konnten sich zwischenzeitlich in der eigens geöffneten Staatskanzlei aufhalten. Etwa eineinhalb Stunden später, nachdem das Theater belüftet wurde, konnten die Menschen am späten Abend ihre darin zurückgelassenen Habseligkeiten abholen.