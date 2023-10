Staatssekretärin Anna Stolz ohne Direktmandat

Mehr zum Thema

Florian von Brunn will nicht als Parteichef zurücktreten Trotz des historisch schlechten Abschneidens der SPD bei der Landtagswahl in Bayern will Spitzenkandidat Florian von Brunn den Parteivorsitz nicht abgeben. Er sei mit der Co-Vorsitzenden Ronja Endres zusammen erst vor kurzem gewählt worden. Und ich bin nicht jemand, der in einer schwierigen Situation den Bettel hinwirft, sagte von Brunn am Sonntagabend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks.