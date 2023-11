Staatsbibliothek: Antiisraelische Beschallung in Lesesaal

Im zentralen Lesesaal der Staatsbibliothek Unter den Linden in Berlin sind nach Angaben der Einrichtung kürzlich Aussagen wie Free Palestine ertönt. Eine Sprecherin bezeichnete den Inhalt der Beschallung am Mittwoch auf Anfrage als antiisraelische propagandistische Äußerungen. Mitarbeitende hätten sich sofort auf die Suche nach der Quelle gemacht und sechs Bluetooth-Lautsprecher gefunden, die hinter Büchern versteckt gewesen seien. Der Vorfall habe sich bereits am Nachmittag des 3. November ereignet und wenige Minuten gedauert. Neben Free Palestine seien auch Aussagen wie Stop the Genocide (Stoppt den Genozid) gefallen.

Die Staatsbibliothek hat Anzeige erstattet und duldet in ihren Gebäuden keinerlei antisemitische Propaganda, teilte die Sprecherin weiter mit. Laut einem Statement auf der Webseite der Staatsbibliothek richtet sich die Anzeige gegen Unbekannt. Die gefundenen Boxen seien der Polizei übergeben worden. Wir, die Mitarbeitenden der Staatsbibliothek zu Berlin, distanzieren uns ausdrücklich von antisemitischen Äußerungen aller Art, hieß es unter anderem dazu. Eine kurze Videosequenz, die in sozialen Medien zu sehen ist, soll einen Teil des Vorfalls zeigen.

Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), verurteilte die Beschallung in einem Statement aufs Schärfste. Ich bin erleichtert, dass diese unsägliche Aktion rasch unterbrochen werden konnte, sagte Parzinger weiter. Der Schock über den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sitze noch tief. Wir stellen uns in der SPK deutlich gegen den in unserer Gesellschaft wieder erstarkenden Antisemitismus und verwehren uns dagegen, als Bühne für Propaganda missbraucht zu werden. Die Staatsbibliothek ist eine der Einrichtungen der Stiftung.