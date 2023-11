Staatsanwaltschaft: Ermittlungen gegen CDU-Chef eingestellt

Mehr zum Thema

Zahl eingeschulter Kinder in Thüringen geht zurück In Thüringen sind im laufenden Schuljahr weniger Schülerinnen und Schüler eingeschult worden als noch im vergangenen Schuljahr. Rund 19.400 Kinder hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamts ihren ersten Schultag. Das ist ein Rückgang von 0,7 Prozent, wie die Behörde unter Verweis auf vorläufige Angaben am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Hausbrand in Ilmenau: 79-Jähriger durch Rauchgas verletzt Beim Brand eines Wohnhauses in Ilmenau ist ein Bewohner durch Rauchgase verletzt worden. Der 79-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Brand, der am Morgen ausgebrochen war, sei inzwischen gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt zur Brandursache. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.