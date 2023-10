SSW wählt auf Landesparteitag neuen Vorstand

Mehr zum Thema

Achtung, Aufsteiger: HSV bei Wehen Wiesbaden gefordert Auch gegen Wehen Wiesbaden ist der Hamburger SV Favorit. Doch in der jüngsten Vergangenheit tat sich der HSV in der 2. Fußball-Bundesliga mit den Aufsteigern sehr schwer.

Drittes Mal Spätdienst: FC St. Pauli spielt gegen Nürnberg Erstmals in dieser Saison geht der FC St. Pauli als Tabellenführer in einen Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Für Trainer Fabian Hürzeler schließt sich am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg ein Kreis.

