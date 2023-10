SSW sieht Defizite beim Katastrophenschutz

Mehr zum Thema

Jachtversicherer: Wohl 400 Schadensfälle nach Sturmflut Nach der schweren Ostsee-Sturmflut in Schleswig-Holstein rechnet allein die Hamburger Pantaenius Yachtversicherung mit 400 beschädigten oder gesunkenen Jachten. An den Hotspots sind sicherlich 30 Prozent davon Totalverluste, sagte Vertriebsleiter Dirk Hilcken am Montag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Er schätzt, dass an der gesamten deutschen Ostseeküste rund 2000 Jachten Opfer der Sturmflut geworden sind.

Gewerkschaft ruft zum Warnstreik bei Ingredion auf In einer Auseinandersetzung um höhere Löhne und einen Inflationsausgleich beim Lebensmittel-Unternehmen Ingredion hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Warnstreik aufgerufen. Die knapp 300 Beschäftigten im Hamburger Werk sollten am Montag von 12 bis 22 Uhr die Arbeit niederlegen, die Produktion solle stillstehen, teilte die NGG mit. Es handelt sich demnach um den ersten Warnstreik in der Geschichte der Firma in Deutschland. Die Zutaten des Unternehmens stecken nach NGG-Angaben in Produkten wie Keksen, Ketchup oder Milchreis. Ingredion Deutschland mit Sitz in Hamburg ist eine Tochter eines global operierenden US-Konzerns.