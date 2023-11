Sprunggelenksverletzung: Trainingspause für Nürnbergs Flick

Mehr zum Thema

Söder fordert Bund-Länder-Vereinbarung bis Weihnachten Stundenlang verhandelten der Kanzler und die Länderchefs am Montag bis tief in die Nacht. Die Asylbeschlüsse müssen nach Ansicht Bayerns aber noch in diesem Jahr in den Bundestag und in den Bundesrat.

Stein auf Regionalzug geworfen - Hoher Schaden Unbekannte haben in München einen Stein auf einen fahrenden Zug geworfen und ein Fenster beschädigt. Dabei entstand am Montag ein Schaden von mehreren Tausend Euro, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der 36-jährige Triebfahrzeugführer bemerkte bereits beim Fahren mehrere Einschläge und informierte die Bundespolizei. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Ermittler auf circa 3 000 Euro.