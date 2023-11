Sprinterfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A7

Ein Sprinterfahrer ist bei einem Unfall auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Hersfeld-West (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Der 47-Jährige war am frühen Freitagmorgen mit seinem Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann starb noch am Unfallort.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Es kommt zu Stau. Der Verkehr wird ab dem Kirchheimer Dreieck umgeleitet.