Spotify erhöht die Preise! Was wir jetzt zahlen müssen

Zwar haben es uns die Tariferhöhungen in anderen Ländern für die Premium- und Studententarife schon befürchten lassen, jetzt ist aber klar: Auch in Deutschland zieht Spotify bei den Abo-Preisen an – und zwar ab sofort:

Statt bisher 9,99 Euro für das Einzel-Abo müssen Kunden laut der Preisübersicht des Musik-Streamingdienstes nun 10,99 Euro zahlen.

zahlen. Das Duo-Abo für zwei Personen wird zwei Euro teurer und steigt von 12,99 Euro auf 14,99 Euro pro Monat.

pro Monat. Für die ganze Familie (bis zu sechs Konten) kostet das Abo nun 17,99 Euro statt vorher 14,99 Euro.

statt vorher 14,99 Euro. Und auch für Studenten wirds teurer: Das Abo steigt um einen Euro auf 5,99 Euro.