Die Sportmoderatorin gibt auch etwas anderes zu: Den Job bei der ARD verdanke sie zu einem großen Teil auch ihrem Vater. Nur durch seine Kontakte hätte sie im Alter von 15 Jahren ihr Schülerpraktikum in der Sportredaktion des SWR absolvieren können. Wagner: „Es war viel leichter. An dieses Praktikum wäre ich als Schüler niemals gekommen. Ich konnte wegen der Kontakte meines Vaters in diese Redaktion schnuppern.“

Lese-Tipp: Xabi Alonso: Mir drohten zehn Jahre Gefängnis – Bayer-Coach nach Freispruch erleichtert

Von dort arbeitet sie sich vor allem in den vergangenen Jahren schnell und weit nach oben: Seit 2021 moderiert sie Skisprung-Übertragungen in der ARD. Mittlerweile kommt sie auch beim Fußball zum Einsatz und ist bei großen Reisen mit vor Ort (z. B. die WM 2022 in Katar). Nach ihrem Debüt am vergangenen Wochenende wird Wagner die Zuschauer bald erneut durch die Sportschau-Sendung führen. Auch dank Papa! (nlu)