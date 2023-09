„Sportliche Führung von Schalke zeigt totale Inkompetenz“

Mehr zum Thema

Gericht stoppt Besetzung von Spitzenposten der NRW-Justiz Seit mehr als zwei Jahren ist die Stelle des obersten Verwaltungsrichters in NRW vakant. In einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Münsters wird nun deutliche Kritik am NRW-Justizminister laut - und die geplante Besetzung gestoppt.

Einsatz von Cvancara in Bochum weiterhin fraglich Gladbach wartet weiter auf die Offensivkraft von Mittelstürmer Cvancara. In Bochum soll der erste Sieg her.