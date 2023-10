Spitzenkandidatin Faeser von Wahlergebnis sehr enttäuscht

Mehr zum Thema

Klose: „Sehr ordentliches“ Ergebnis für Grüne Der hessische Grünen-Politiker und Sozialminister Kai Klose hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl trotz Verlusten als erfreulich bezeichnet. Es ist das zweitbeste Ergebnis, das hessische Grüne in ihrer Geschichte jemals erzielt haben, sagte er am Sonntagabend in Wiesbaden. Von daher sei das Ergebnis durchaus erfreulich, auch wenn wir uns natürlich ein bisschen mehr gewünscht hätten. Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt auch in der zweiten Legislaturperiode erfolgreich regiert haben, ist das ein sehr ordentliches Ergebnis, sagte er.

Ex-Regierungschef Bouffier: „Großartiges Ergebnis für CDU“ Der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat mit großer Freude auf den Wahlsieg seines Nachfolgers Boris Rhein (beide CDU) reagiert. Dieser Erfolg bedeute ihm sehr viel, sagte Bouffier am Sonntagabend in Wiesbaden. Er erinnerte daran, dass er sein Amt mitten in der Wahlperiode aufgegeben und Boris Rhein als Nachfolger vorgeschlagen habe - in der Hoffnung, dass das dann auch erfolgreich wird. Und am heutigen Tag ist der Erfolg eingetreten. Also das war alles richtig. Er sei rundum glücklich, sagte Bouffier. Das ist ein großartiges Ergebnis und verpflichtet auch für die Zukunft.