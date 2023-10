Spitzenkandidat Böhm: Einzig AfD hat deutlich zulegen können

Mehr zum Thema

Linke nach Wahlschlappe mit gegenseitigen Schuldzuweisungen Linken-Chef Martin Schirdewan hat die Wahlniederlagen seiner Partei in Hessen und Bayern als herben Rückschlag bezeichnet. Dennoch will die Parteispitze im Amt bleiben und Kurs halten, wie Schirdewan am Sonntagabend deutlich machte. Wir müssen unseren Weg der Erneuerung hin zu einer modernen Gerechtigkeitspartei jetzt weiter gehen, sagte er in Berlin. Die Linke arbeite an einem Comeback. Bei den Landtagswahlen in beiden Ländern war sie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Söder zur K-Frage: „Kommt für mich nicht infrage“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) strebt nach eigene Angaben keine Kanzlerkandidatur für die Union bei der nächsten Bundestagswahl an. Mit einer so starken AfD braucht es auch einen sehr starken Ministerpräsidenten, sagte der CSU-Chef am Sonntag nach der bayerischen Landtagswahl im ZDF. Alles andere kommt für mich nicht infrage. Auf den Einwand, dass dies kein klares Nein sei, antwortete er: Doch. Er betonte: Es bleibt dabei: Ich habe einen Regierungsauftrag für Bayern.