Spinat aufwärmen ist gefährlich! Warum das nur die halbe Wahrheit ist

Wenn wir Spinat noch einmal aufwärmen, bilden sich gesundheitsschädliche Stoffe.

Seid ihr auch mit dieser Warnung aufgewachsen und löffelt die Reste eures Spinats seit jeher sicherheitshalber in die Tonne? Wir erklären euch, was dahinter steckt und was ihr beim Aufwärmen beachten solltet.

