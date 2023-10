Das Werk in Eisleben gehört seit 2009 zur Haba Familygroup. Bis vor Kurzem sei es eigenverantwortlich geführt worden.

Doch ob am Eislebener Werk des bayerischen Spielwaren- und Möbelherstellers Haba auch in Zukunft produziert werden kann, ist offenbar ungewiss.

Zu wenig Löschwasser, veraltete Anlagentechnik, Risse in den Mauern – die Mängel seien aufgefallen, als ein Mitarbeiter, der unter anderem für die Arbeitssicherheit zuständig ist, zu Besuch am Eislebener Standort war. Was er gesehen hat, habe er der Geschäftsführung berichtet. Diese hat dann ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, so Kunzelmann.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, einen Maßnahmenplan zu erstellen“, sagt Firmensprecherin Ilka Kunzelmann. An dem Standort seien am Gebäude, an elektrischen Anlagen sowie beim Brandschutz erhebliche Mängel festgestellt worden. Der Handlungsbedarf sei groß. Seit dem 10. Oktober seien keine Mitarbeitenden mehr im Werk im Landkreis Mansfeld-Südharz vor Ort. Die Produktion stehe still.

Wie viel die Sanierungsmaßnahmen kosten werden, sei derzeit noch nicht absehbar. Und es bleibt die Frage: Warum wurde das Gutachten erst jetzt veröffentlicht?