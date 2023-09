Bitte nicht essen und besser nicht anfassen!

Sie sehen lustig aus, erinnern an ein Spiegelei und machen Badegäste nervös: An der Küste Kataloniens treiben zur Zeit wieder tellergroße sogenannte Spiegeleiquallen in Strandnähe. Und auch vor Mallorca machen sie nicht Halt! RTL erklärt, was hinter dem Massenphänomen der Cotylorhiza tuberculata steckt.