Spezialkräfte durchsuchen nach Drohanruf Schule

Nach einem Drohanruf zu einem Amoklauf an einer Schule in Dorsten am Nordrand des Ruhrgebiets haben Spezialkräfte der Polizei das Gebäude am Mittwochmorgen durchsucht. Nach Angaben einer Sprecherin wurden die Schüler zwischendurch in einer Turnhalle untergebracht. Einer vorläufigen ersten Einschätzung nach wurden die Beamten aber nicht fündig.

Zwei Schüler wurden nach Angaben der Polizei in Obhut genommen. Diese stand aber demnach nicht in Zusammenhang mit dem Drohanruf. An der Schule im Kreis Recklinghausen sei über die sozialen Medien ein Video weitergereicht worden, auf dem ein Messer zu sehen war. Die Schüler seien dazu befragt worden, sagte die Sprecherin der Polizei in Münster.