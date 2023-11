Sperrungen auf A9: Lkw-Unfälle mit zwei Schwerverletzten

Binnen weniger Stunden hat es am Dienstag auf der Autobahn 9 zwei Lkw-Unfälle gegeben, bei denen zwei Fahrer schwer verletzt wurden. Danach war die A9 stundenlang gesperrt - in beiden Richtungen.

Zunächst hatte bei Ingolstadt ein Lkw die Leitplanke durchbrochen und die gesamte Gegenfahrbahn blockiert. Der 26 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) schwer verletzt, eingeklemmt und erst nach mehreren Stunden befreit worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde demnach mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Sein Lastwagen blieb quer zu den Fahrstreifen in Richtung München auf der Seite liegen. Die A9 war daher nach Angaben der Polizei in Richtung Süden für etwa zehn Stunden auf allen Fahrspuren gesperrt. Da die Leitplanke massiv beschädigt wurde, liefen die Arbeiten auf der Autobahn noch bis zum späten Abend. Die Ursache für den Unfall blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.

Auch in Fahrtrichtung Norden kam es wegen der Sperrung einer Fahrspur zu einem längeren Stau - und laut Polizei an dessen Ende zu einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen. Ein 32-Jähriger sei dabei schwer verletzt worden. Die anderen beiden Fahrer im Alter von 59 und 29 Jahren wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die A9 war in Richtung Norden für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Anschließend wurden die Fahrzeuge an der Unfallstelle zunächst vorbeigeleitet.