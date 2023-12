Sperrung des Citytunnels für Hamburger S-Bahn beendet

Mehr zum Thema

Ruhige Straßen trotz anhaltendem Frost und Schneefall Trotz des auch zu Beginn der Woche anhaltend frostigen Wetters mit Schneefall und Glätte ist es auf den Straßen im Norden in der Nacht zum Montag ruhig geblieben. Es sei eine der ruhigsten Nächte seit einigen Tagen gewesen, teilten Sprecher der Polizei aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Montagmorgen mit.

Deutschlandpremiere des Balletts „Jane Eyre“ gefeiert Die britische Choreografin Cathy Marston hat am Sonntagabend mit der Aufführung von Jane Eyre und dem Ensemble des Hamburg Ballett John Neumeier eine bejubelte Deutschlandpremiere in der Hamburgischen Staatsoper gefeiert.