Sperrung der Köhlbrandbrücke wegen Bauarbeiten

„Politischer Poet“ - Abschied Ex-Bürgermeister Klose Schon mit 37 Jahren wurde Hans-Ulrich Klose Bürgermeister in Hamburg. Später war der SPD-Politiker Fraktionschef im Bundestag. Vor einem Monat starb er im Alter von 86 Jahren. Bei einer Trauerfeier im Michel wurde nun an ihn erinnert.

Schlotzhauer: „Sind in nationaler Notlage“ Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge steigt in Hamburg weiter dramatisch an. Jetzt warnen die Behörden: Sollte es so weitergehen, können die Menschen nicht mehr angemessen betreut werden.