Felix Neureuther sagt dem Müll den Kampf an!

Der Skirennläufer ist in den Alpen, im Schatten der Zugspitze, zu Hause. Touren durch die Berge und die einmalige Natur gehören für ihn und seinen Vater Christian zum Leben dazu. Doch leider ist die Natur zu oft nicht mehr nur unberührt – Müll und Plastik ist nicht selten an Wegesrändern zu finden. Und dagegen kämpft der 39-Jährige nun an, als Pate für „RTL – Wir helfen Kindern“.