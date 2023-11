Spenden an Tafeln in Schleswig-Holstein gehen zurück

Mehr zum Thema

Dutzende Projekte in Hamburg durch Haushaltskrise in Gefahr Die Haushaltskrise im Bund hat auch für Hamburg Folgen. 36 Projekte sind laut Senat in Gefahr, davon betroffen zu sein. Es geht um sehr viel Geld vom Bund, das jetzt vielleicht nicht mehr kommt.

Weihnachtsmärkte bieten Glühwein, Muzzen und Kufenspaß In vielen Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins beginnen am Montag (27. November) die Weihnachtsmärkte. Bis zum Jahresende wollen die Märkte mit Lichterglanz große und kleine Besucher verzaubern. So steht der Flensburger Weihnachtsmarkt unter dem Motto Hygge, Herz & Lichterglanz. Zwischen Süder- und Nordermarkt bieten Markthändler und Schausteller Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien an. Eröffnet wird der Markt nach Angaben der Veranstalter am Montag um 17.00 Uhr an der Weihnachtspyramide auf dem Südermarkt.