Spektakulärer Einstand für Scherning

Mehr zum Thema

Drei Taucher im Einsatz an der gesunkenen „Verity“ Der Taucheinsatz an der gesunkenen Verity südwestlich von Helgoland hat am Samstagnachmittag begonnen. Ein Taucherschiff und ein Schlepper sind inzwischen im Wrackgebiet angekommen, teilte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. Das Taucherschiff werde dort mit Ankern fixiert, drei Taucher stünden bereit. Ein Schlepper soll die Arbeiten absichern.

Nouripour: Koalition aus CDU und SPD steht für Stillstand Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat die Entscheidung der hessischen CDU zugunsten einer Koalition mit der SPD kritisiert. Ein Grund für den Stillstand in Deutschland seien in den vergangenen Jahren die zahlreichen Großen Koalitionen gewesen, sagte Nouripour am Samstag beim niedersächsischen Landesparteitag der Grünen in Osnabrück. Erst dank der Grünen seien viele wichtige Reformen, etwa bei der Energiewende, angegangen worden. Das zeigt, wie wirksam wir sind, das zeigt, wie relevant wir sind, es zeigt, dass Grün in den Regierungen den Unterschied macht, sagte Nouripour.