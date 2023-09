Speere und Schusswaffen: Rechtsextreme „Artgemeinschaft“

Mehr zum Thema

Nach nebligem Morgen zeigt sich die Sonne in Thüringen Auf einen nebligen Morgen folgt ein heiterer Tag in Thüringen. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 26, im Bergland zwischen 20 und 23 Grad.

Flüchtlingsrat: Erstaufnahme für bessere Strukturen nutzen Hohe Flüchtlingszahlen, kaum Platzangebot: In Thüringen führt das wie andernorts in Deutschland zu überfüllten Unterkünften und Reibereien zwischen Land und Kommunen. Doch wie geht es den Betroffenen?