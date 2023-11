SPD will mit Notkredit Klimaschutz finanzieren

Mehr zum Thema

Günther offen für Asylverfahren in Drittstaaten Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich offen für Asylverfahren auch in Drittstaaten außerhalb Europas gezeigt. Er finde, dies sei vernünftig, wenn man Länder habe, die rechtsstaatliche Verfahren sicherstellten, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch dem Deutschlandfunk. Menschen mit einer Bleibeperspektive könnten im Anschluss den Weg nach Europa antreten. Es widerspreche nicht humanitären Grundsätzen, denjenigen Menschen ohne Aussicht auf Asyl den gefährlichen Weg nach Europa zu ersparen.