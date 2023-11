SPD und Linke: Härtefallfonds für SED-Opfer

Mehr zum Thema

FSN investiert 3,5 Millionen Euro in Produktionshalle Das Unternehmen FSN Fahrzeugbau hat in Bentwisch (Kreis Rostock) nach einer Investition von 3,5 Millionen Euro eine neue Produktionshalle offiziell in Betrieb genommen. Mit dem 2100 Quadratmeter umfassenden Neubau sei die überdachte Produktionsfläche verdoppelt worden, sagte Geschäftsführer Andreas Schmidt am Freitag bei der Eröffnungsfeier laut Mitteilung.

Narren machen Stadtchefs Mehrarbeit: „Sonst keine Probleme“ Am 11.11. um 11.11 Uhr übernehmen die Närrinnen und Narren mit der Erstürmung der Rathäuser das Zepter - zumindest symbolisch. Dieses Jahr fällt die Eröffnung der Faschingssaison auf Samstag. Was nun?