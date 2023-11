SPD- und Grünen-Politiker kritisieren Kubicki für Kreuzfahrt

Mehr zum Thema

Beschäftigte im öffentlichen Dienst setzen Warnstreiks fort Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder setzen am Dienstag in Hamburg ihre Warnstreiks für höhere Löhne fort. Diesmal sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Schulen und Schulbehörde zum Ausstand aufgerufen. Um 11.00 Uhr ist eine Versammlung am Dammtorbahnhof geplant. Nicht betroffen von dem Ausstand sind die in Hamburg in großer Zahl verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer, die nicht streiken dürfen. Die Gewerkschaften rufen seit Tagen immer wieder neue Berufsgruppen auf, um ihren Forderungen nach mehr Lohn mit Arbeitsniederlegungen Nachdruck zu verleihen.

Urteile in Prozess um Gruppenvergewaltigung erwartet Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung im Hamburger Stadtpark will die Jugendkammer am Landgericht am Dienstag (9.30 Uhr) die Urteile verkünden. Zehn junge Männer sind angeklagt, im September 2020 eine damals 15-Jährige missbraucht zu haben. Die Jugendliche hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. In der Corona-Zeit hatte sich die Grünanlage zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Stark alkoholisiert sei die 15-Jährige teilweise unter Anwendung von Gewalt in einem Gebüsch missbraucht worden.