SPD sieht Mitverantwortung des Landes für Regionaldeiche

Goldene Lola für Kurzfilme vergeben: Preisgeld 260.000 Euro Der Deutsche Kurzfilmpreis ist in Hamburg an fünf Filmemacher und -teams verliehen worden. Die Goldene Lola für den besten Spielfilm mit einer Länge von maximal 30 Minuten konnte am Donnerstag die Regisseurin Marie Zrenner für ihren Film Alex in den Feldern mit nach Hause nehmen, wie ein Sprecher der Kurzfilm-Agentur Hamburg am Freitag mitteilte.