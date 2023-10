SPD-Politikerin Müller wird Rastatter Rathauschefin

Mehr zum Thema

Wirtschaftsdelegation bricht nach Kanada auf Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist mit einer rund 50-köpfigen Wirtschaftsdelegation nach Kanada aufgebrochen. Für Anbieter von Schlüsseltechnologien wie Digitaler Vernetzung, Künstlicher Intelligenz oder Elektromobilität sei das Land ein interessanter Partner und ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial, teilte die CDU-Politikerin in Stuttgart mit. Die Delegation machte sich nach Angaben eines Sprechers am Sonntagabend auf den Weg.

26-Jähriger soll Brandsatz auf Haus geworfen haben Ein 26-Jähriger soll in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen selbstgebauten Brandsatz auf ein Mehrfamilienhaus geworfen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag festgenommen und soll voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Hinweise auf einen politischen Hintergrund liegen nach Angaben eines Polizeisprechers bisher nicht vor.