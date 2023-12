SPD-Generalsekretär: Sozialabbau machen wir nicht mit

Mehr zum Thema

NSDAP-Ausspruch verwendet? Prozess gegen Björn Höcke Wegen des mutmaßlichen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen muss sich der AfD-Politiker Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle verantworten. Das hat das Oberlandesgericht Naumburg entschieden, wie es am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben des Büros des Thüringer AfD-Chefs ist es das erste Mal, dass Ermittlungen auch zu einem Strafverfahren gegen ihn führten. Wann der Prozess beginnen soll, war zunächst unklar.