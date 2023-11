SPD-Fraktion kritisiert Touré wegen zögerlicher Aktenvorlage

Mehr zum Thema

Fußgänger stirbt nach mutmaßlichem Verkehrsunfall Ein mutmaßlich von einem Fahrzeug überfahrener Mann ist in Flensburg an seinen Verletzungen gestorben. Passanten fanden den 43-Jährigen am Donnerstagabend schwer verletzt am Straßenrand liegend, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, wo er wenig später starb. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Fußgänger mit einem unbekannten Fahrzeug zusammenstieß oder davon überrollt wurde. Menschen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.