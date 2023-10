SPD fordert mehr Schubkraft für Wohnungsbaupolitik in NRW

Mehr zum Thema

Gladbachs Wolf erleidet Meniskusriss Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Mittelfeldspieler Hannes Wolf verzichten. Der Österreicher zog sich am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (4:1) einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Der 24-Jährige wurde bereits operiert und startet am kommenden Montag mit der Reha. Wolfs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der einstige Wunschspieler des früheren Gladbacher Trainers Marco Rose spielte zuletzt unter dem aktuellen Borussen-Coach Gerardo Seoane keine Rolle mehr.

Weiteres Gericht stoppt Besetzung von OVG-Spitzenposten Nach dem Verwaltungsgericht in Münster hat auch das in Düsseldorf die Besetzung der Präsidentenstelle am Oberverwaltungsgericht gestoppt. Die Düsseldorfer Richter rügten am Dienstag, dass NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) für die von ihm bevorzugte Bewerberin aus dem Innenministerium keine sogenannte Überbeurteilung habe anfertigen dürfen, weil sie nicht aus dem Geschäftsbereich der Justiz kommt (Az.: 13 L 1593/23).