SPD feiert 25 Jahre Regierungsverantwortung

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern, und Till Backhaus (2.v.r., SPD), der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern, singen gemeinsam mit dem Rostocker Shanty-Chor Luv un Lee bei einem festlichen Empfang zum 25. Jubiläum der Bildung der ersten SPD-geführten Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern.

2. November 2023 um 14:59 Uhr

Es gibt wenige Bundesländer, in denen eine Partei über mehr als 20 Jahre hinweg ununterbrochen die Regierungsgeschäfte führt. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist nun 25 Jahre am Ruder - und verdankt dies nach eigener Einschätzung vor allem einem Mann.