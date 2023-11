SPD-Chef: Gefeilsche in Migrationspolitik muss aufhören

Der nordrhein-westfälische SPD-Oppositionsführer Jochen Ott hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Zuwanderungspolitik als Durchbruch in der Migrationsfrage bezeichnet. Mit der Einigung auf ein atmendes Finanzierungssystem, bei dem der Bund künftig pro Asylerstantragsteller eine jährliche Pauschale von 7500 Euro zahlt, gebe es jetzt zum ersten Mal eine Lösung, die auf die aktuelle Situation reagiere, sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Dienstag in Düsseldorf. Ob die Pro-Kopf-Pauschale von 7500 Euro ausreicht, müssten die kommunalen Spitzenverbände einschätzen.

Wichtig sei nun, dass die schwarz-grüne Landesregierung nicht wie in der Vergangenheit das Geld für sich behalte, sondern die Mittel an die Kommunen weitergebe, sagte Ott. Die Landesregierung könnte sich nach der Bund-Länder-Einigung nun nicht mehr hinter dem Bund verstecken. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) könne nicht mehr nach Berlin zeigen, sondern müsse selbst handeln.

Die SPD werde darauf schauen, ob NRW in der Lage sei, die Bund-Länder-Beschlüsse umzusetzen. Jedenfalls muss das Gefeilsche aufhören, betonte der SPD-Politiker. In der Migrationsfrage müsse es eine parteiübergreifende Zusammenarbeit geben. Die Bevölkerung erwartet von uns, dass wir hier liefern. Die Demokratie muss liefern.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länder hatten am Dienstagmorgen nach einer Nachtsitzung eine Einigung vorgestellt. Sie sieht eine Systemumstellung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten vor, auch sollen Leistungen für Asylbewerber gekürzt werden. Verfahren sollen schneller abgewickelt werden. Insbesondere bei Menschen aus Staaten mit Anerkennungsquote von unter fünf Prozent sollen sie in drei Monaten abgeschlossen sein.