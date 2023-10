SPD: Altkanzler Schröder für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Mehr zum Thema

Tatverdächtiger nach Gewalttat soll in Untersuchungshaft Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Landkreis Holzminden soll der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommen. Über einen entsprechenden Antrag solle im Lauf des Freitags der Haftrichter entscheiden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Am Donnerstagabend war ein 41 Jahre alter Mann gefasst worden. Er gilt als dringend verdächtig, am Dienstagabend einer 39 Jahre alten Frau in Hehlen erhebliche Stichverletzungen zugefügt zu haben, an denen das Opfer starb. Die Polizei hatte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.