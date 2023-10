Spaziergängerin findet Panzergranate neben Radweg

Mehr zum Thema

München ist Deutschlands größter Pendlermagnet Keine andere Großstadt in Deutschland zieht so viele Pendler an wie München. Und ihre Zahl ist zuletzt weiter kräftig gestiegen. Die weitesten Wege zum Job legen in Bayern die Beschäftigten aus Landsberg zurück.

Siemens Energy verkauft Geschäft mit Hochspannungsteilen Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy verkauft seine Sparte mit Hochspannungsteilen an den Finanzinvestor Triton. Über den Kaufpreis und andere Einzelheiten sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mit und bestätigte damit Medienberichte. Der Verkauf erfolge vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden und solle in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen werden.