Brand in Mehrfamilienhaus: Schaden in sechsstelliger Höhe Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Karlsruhe ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannte in der Nacht zu Montag aus unbekannter Ursache der Dachstuhl des Hauses. Die beiden Bewohner hätten sich selbstständig aus dem Gebäude retten können. Die Feuerwehr war bis in den frühen Morgen im Einsatz. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.