Spatenübergabe der Landesgartenschau von Höxter an Neuss

Israel-Flagge in Leverkusen erneut von Fahnenmast gerissen In Leverkusen ist erneut die Israel-Flagge vom Fahnenmast am Rathaus gerissen worden. Das teilte eine Stadtsprecherin am Samstag mit. Bereits am Mittwochnachmittag hatten Unbekannte eine Israel-Flagge abgerissen, die vor dem Rathaus wegen der Hamas-Angriffe auf halbmast hing. Einige hundert Meter entfernt fand eine Passantin eine Flagge, an der Brandspuren waren, wie die Polizei mitteilte - sehr wahrscheinlich war es die fehlende Fahne.