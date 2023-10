Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

Zutaten: 250 g Nudeln, 1 Brokkoli, 150 g Kirschtomaten, 2 EL Olivenöl, 80 g Parmesan, 250 g Kochsahne, Salz und Pfeffer



Die Nudeln nach Packungsangabe zubereiten. Brokkoli in kleine Röschen teilen. Tomaten vierteln. Parmesan reiben. TIPP: Direkt auch die Nudeln und die Tomaten für Dienstag zubereiten und den Brokkoli für Mittwoch in Röschen teilen.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Brokkoli 3 Minuten anbraten. Sahne und Parmesan zufügen und 5 Minuten köcheln lassen. Nudeln und Tomaten unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

In zwei Meal Prep Boxen füllen.