Spanisch: Vierthäufigste Sprache an Sachsen-Anhalts Schulen

Ablenkung im Fokus: Polizei beteiligt sich an Kontrollwoche Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen wieder mit mehr Polizeikontrollen rechnen. Sachsen-Anhalts Landespolizei beteiligt sich in dieser Woche an der internationalen Roadpol-Kontrollwoche Focus on the Road, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Im Mittelpunkt stehe die Nutzung elektronischer Geräte wie Smartphones. Fehlende Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sei ein nicht zu unterschätzendes Risiko.