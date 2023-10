Spandauer Wasserballer gewinnen Heimauftakt gegen Potsdam

Mehr zum Thema

Shelby Lynn: Eine auf weiße Männer zugeschnittene Welt Die Nordirin Shelby Lynn hat herrschende gesellschaftliche Machtstrukturen infrage gestellt. Wir leben in einer Welt, die zugeschnitten ist auf weiße Cis-Männer, sagte Lynn, die mit Posts in den sozialen Medien über ein Rammstein-Konzert in Litauen eine Debatte über die Band ins Rollen gebracht hatte. Sie war am Mittwochabend in Berlin Gast während der Diskussionsveranstaltung Gewalt gegen Frauen - Das Schweigen brechen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Als cis werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität äußeren Merkmalen entspricht.